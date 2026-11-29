شارك العامة الدكتور ركان ناصر الدين، والوفد المرافق له، اليوم، في حفل افتتاح النسخة الثامنة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" (WISH 8) الذي انطلقت أعماله تحت شعار "أفق صحي جديد لعمر مديد" (The New Health Span) في الدوحة، وذلك بناءً على دعوة رسمية من وزير الصحة العامة في دولة قطر السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود.

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ورافق الوزير ناصر الدين مدير مكتبه الدكتور حسان خير الدين، ورئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في الأستاذ هشام فواز.



وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في مسرح المياسة، مشاركة واسعة وحضوراً بارزاً ضم نخبة من القيادات والمسؤولين والخبراء الصحيين والأكاديميين والإعلاميين الدوليين، من أبرزهم: نائبة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، وزير الصحة العامة في دولة قطر السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، مستشارة لشؤون الصحة العامة الدكتورة حنان الكواري، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤتمر "ويش" البروفيسور اللورد آرا دارزي أوف دينهام، وأستاذ علم الوراثة البروفيسور ديفيد سنكلير.



وتُعقد النسخة الثامنة من قمة "ويش" يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) بمشاركة واسعة من وزراء الصحة وصناع السياسات والخبراء والأكاديميين والمنظمات الدولية، لبحث مستقبل الرعاية الصحية، والوقاية، والابتكار، وطول العمر الصحي، وتعزيز النظم الصحية العالمية.



وعلى هامش اعمال القنة، كان للوزير الدكتور ركان ناصر الدين، اجتماع خاص مع وزير الصحة العامة في دولة قطر، السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، ووفد من القطرية.



وخلال الاجتماع، أطلع الوزير ناصر الدين نظيره القطري على مسار الإصلاحات التي تنفذها وزارة الصحة العامة ، ولا سيما على مستويات الاستشفاء، والقطاع الدوائي، والحوكمة، وتجهيز المستشفيات الحكومية وتعزيز قدراتها لتأمين استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين. كما جرى استعراض تداعيات وآثار الحرب على القطاع الصحي اللبناني وما خلفته من أعباء وضغوط على المنشآت والطواقم الطبية والخدمات العلاجية.



وتطرّق الجانبان خلال اللقاء إلى عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث طلب الجانب القطري دعم لمرشحة دولة قطر، الدكتورة حنان الكواري، لمنصب لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فيما أكد الوزير ناصر الدين موقف لبنان الداعم لأي مرشح عربي، مشدداً على أهمية التضامن العربي وتعزيز التنسيق المشترك في المحافل والمنظمات الصحية الدولية.



وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل والتشاور لمتابعة الملفات المشتركة وتطوير التعاون لما فيه مصلحة القطاع الصحي في البلدين.