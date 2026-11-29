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اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت متجهة إلى تل أبيب، وعلى متنها 189 راكباً، إلى العودة أدراجها بعد اكتشاف وجود فرد تونسي ضمن طاقمها، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن وجود فرد الطاقم التونسي أدى إلى إطلاق إنذار لدى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي أصدر أمراً بإعادة الطائرة.
وأضافت أن القرار جاء في ظل إجراءات أمنية أكثر صرامة فُرضت عقب الهجوم الذي استهدف، في سبتمبر الماضي، رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي" متجهة إلى تل أبيب، بعدما حاول مساعد الطيار العُماني، السيطرة على الطائرة.
ولا تسمح البروتوكولات الإسرائيلية لأفراد أطقم ينتمون إلى دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل، ومنها تونس، بالعمل على الرحلات القادمة إلى البلاد.
ونقلت "كان" أن التنبيه كان يفترض أن يصدر قبل إقلاع الطائرة، لا بعد دخولها الأجواء، مشيرة إلى أن على شركة الطيران استبدال طاقم الرحلة قبل إقلاعها مجدداً.