اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية، كانت متجهة إلى ، وعلى متنها 189 راكباً، إلى العودة أدراجها بعد اكتشاف وجود فرد ي ضمن طاقمها، بحسب صحيفة "تايمز أوف ".

وأفادت هيئة البث "كان" بأن وجود فرد الطاقم أدى إلى إطلاق إنذار لدى ، الذي أصدر أمراً بإعادة الطائرة.

وأضافت أن القرار جاء في ظل إجراءات أمنية أكثر صرامة فُرضت عقب الهجوم الذي استهدف، في سبتمبر الماضي، رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي" متجهة إلى تل أبيب، بعدما حاول مساعد الطيار العُماني، السيطرة على الطائرة.

ولا تسمح البروتوكولات الإسرائيلية لأفراد أطقم ينتمون إلى دول لا تقيم علاقات مع إسرائيل، ومنها تونس، بالعمل على الرحلات إلى البلاد.

ونقلت "كان" أن التنبيه كان يفترض أن يصدر قبل إقلاع الطائرة، لا بعد دخولها الأجواء، مشيرة إلى أن على استبدال طاقم الرحلة قبل إقلاعها مجدداً.