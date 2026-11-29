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نقل تلفزيون البيضاء الرسمي عن المتحدث باسم دميتري بيسكوف قوله، الأحد، إن تعرقل مساعي السلام في ، من خلال رفضها إجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا، والدعوة إلى نشر قوات عسكرية أوروبية للإشراف على أي تسوية محتملة.وأوضح بيسكوف أن يسعون إلى المشاركة في المفاوضات التي ترعاها بين وكييف، لكن مواقفهم وتصريحاتهم لا تسهم في دفع هذه الجهود إلى الأمام.ونقلت وكالات أنباء روسية عنه قوله إن الأوروبيين يطرحون فكرة نشر قوة عسكرية أوروبية في أوكرانيا فور الاقتراب من التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن هذا الطرح يعيد إلى الواجهة الأسباب التي دفعت موسكو إلى إطلاق ما تسميه "العملية العسكرية الخاصة" عام 2022.وأضاف أن الأوروبيين يريدون تحويل المفاوضات من صيغة ثلاثية إلى رباعية، مع استمرار ما وصفه بالاستفزازات والسياسات التي تشكل امتداداً للحرب.وأشار بيسكوف إلى أن الدول الأوروبية ترفض المشاركة في مفاوضات ثنائية، وتصر على اعتماد صيغة ثلاثية.في المقابل، ترفض روسيا بشكل قاطع نشر قوات أوروبية داخل الأراضي ضمن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.