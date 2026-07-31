كالاس: نجاح اتفاق غزة يتطلب التزام جميع الأطراف

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في ، كايا كالاس، إن خطة نزع سلاح حركة في ، إذا نُفذت بالكامل، ستمثل خطوة بناءة نحو تحقيق السلام، مؤكدة أن نجاح الاتفاق يتطلب الالتزام الكامل من جميع الأطراف.

ورحبت كالاس، في منشور عبر منصة "إكس"، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة ، وبدعم من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف.

كما أشارت إلى أن التحقق من حماس ببنود الاتفاق سيكون "تحدياً كبيراً"، وأن على في نهاية المطاف الانسحاب من قطاع غزة.

وأكدت أن الاتحاد مستعد لدعم الخطوات المقبلة، بما في ذلك دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية، لافتة إلى أن بعثتي الاتحاد الأوروبي على الأرض تؤديان دوراً مهماً في دعم جهود بناء الدولة .

وأشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مانح للمساعدات الإنسانية إلى غزة، موضحة أنه تعهد خلال الماضي بتقديم 900 مليون يورو لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم تعافي القطاع من آثار الحرب.