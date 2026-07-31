تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

صمود الجيش في زمن الانهيار!

Lebanon 24
31-07-2026 | 22:56
A-
A+
صمود الجيش في زمن الانهيار!
صمود الجيش في زمن الانهيار! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت منال شعيا في" النهار": مجموعة عوامل خارجية وداخلية متداخلة رفعت معنويات الجيش في مواجهة الضغوط. في مقدم العوامل الخارجية الدعم الدولي المباشر. فلا شك أن شخصية قائد الجيش حينها العماد جوزاف عون، ساهمت في رفع منسوب هذا الدعم. شكّل الدعم الخارجي العامل الأكثر حسماً في الصمود، إذ تعززت المساعدات الخارجية وتوالت، وخصوصا من الولايات المتحدة وفرنسا وقطر.
Advertisement
 
استمرت الولايات المتحدة في تقديم مساعدات عسكرية وتجهيزات وتدريب، إلى جانب دعم لوجستي. ولم تبخل دول أوروبية في تنويع دعمها المستمر للجيش. أما قطر فكانت من أبرز الدول العربية التي خصصت تمويلاً محدداً للجيش اللبناني. فتحديداً، منذ عام 2022، موّلت قطر منحة شهرية للعسكريين، ثم جرى تمديدها أكثر من مرة. رسمياً، بلغت المساهمة القطرية المالية 60 مليون دولار لمساندة رواتب العسكريين في ظل الأزمة الاقتصادية، كما قدّمت مساعدات مالية متتالية عبر وزارة الخارجية القطرية لتخفيف الأعباء المعيشية عن أفراد المؤسسة العسكرية.
أتى الدعم الأممي من بعض البرامج المخصصة للقوة العاملة في الجنوب، وكان ينتقل جزء من هذا الدعم من تزويد الجيش بالمعدات إلى تمويل حاجاته التشغيلية.
هكذا، حافظ الدعم الدولي المباشر على العنصر البشري للمؤسسة العسكرية وعلى استمرار التدريب والتطوير، والأهم على استمرار الثقة الخارجية بالجيش، كإحدى أبرز المؤسسات السيادية.
في موازاة الدعم الخارجي، كانت "بعض الترقعات" الداخلية تسعفه من حين لآخر، لكنها بقيت دون المستوى الحقيقي لحجم الأزمة التي يواجهها؛ إذ ظهرت آثار الأزمة بوضوح من خلال انخفاض القدرة الشرائية لأفراد المؤسسة العسكرية، حتى من ذوي الدرجات العالية، وتراجعت ساعات التدريب في بعض الفترات بسبب نقص المحروقات، حتى ان بعض المعدات واجهت صعوبة في الصيانة.
أحياناً، كانت تقدّم بعض الاستقالات من جانب عدد محدود من افراد المؤسسة العسكرية، كما ظهرت بعض طلبات التسريح المبكر، لكنها لم تصل الى حالات عامة او اعتبارها "موجة عارمة" داخل المؤسسة. لذلك، يعتبر العامل المتمثل بـ تماسك القيادة والانضباط الداخلي" من ابرز العوامل الداخلية التي ساعدت على صمود الجيش.    
 
مواضيع ذات صلة
الجيش … حجر بين شاقوفين في زمن الاستحقاقات المصيرية
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي زار وسفراء مطرانية صور للكاثوليك: الدولة تدعم صمود أهل الجنوب عبر المشاريع التنموية
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأوقاف الإسلامية: الأقصى حق خالص للمسلمين وندعو الدول العربية والإسلامية لدعم صمود الفلسطينيين بالقدس
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب مهرجانات بعلبك لا يلغي 70 شمعة صمود
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:53:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

العماد جوزاف عون

وزارة الخارجية

الدول العربية

قائد الجيش

القطرية

القطري

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:44 | 2026-08-03
Lebanon24
15:11 | 2026-08-03
Lebanon24
14:55 | 2026-08-03
Lebanon24
14:20 | 2026-08-03
Lebanon24
14:08 | 2026-08-03
Lebanon24
13:57 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24