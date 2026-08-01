"جنود الجاموس" يترجلون بعد 160 عاماً.. لماذا أنهى الجيش الأميركي وحدتهم؟

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وأقيمت مراسم تعطيل الوحدة في قاعدة إروين بولاية كاليفورنيا، بالتزامن مع الذكرى الـ160 لإقرار قانون تنظيم الجيش في 28 1866، الذي أتاح إنشاء أول أفواج نظامية تضم جنوداً سوداً، وإن كانت منفصلة عرقياً.وأدى القانون إلى تشكيل فوجي الفرسان التاسع والعاشر، إلى جانب أفواج المشاة 38 و39 و40 و41، التي أعيد تنظيمها لاحقاً ضمن الفوجين 24 و25.وخدمت هذه الوحدات في السهول الكبرى والجنوب الأميركي، حيث تولت حماية المستوطنين وإنشاء الطرق وإدارة خطوط التليغراف، قبل مشاركتها في الحرب الأميركية والحرب الأميركية الفلبينية والحربين العالميتين والحرب .أما تسمية "جنود الجاموس"، فلا يزال أصلها موضع خلاف. وتقول رواية إن السكان الأصليين أطلقوها على الجنود السود تقديراً لشجاعتهم، بينما تربطها رواية أخرى بالتشابه بين شعرهم وفراء الجاموس. وقد تعامل الجنود مع اللقب باعتباره وسام شرف.وأعيد تفعيل السرب الرابع من فوج الفرسان العاشر عام 2007 ضمن اللواء المدرع الثالث في فورت كارسون بولاية كولورادو، وتولى مهمات والحماية.وجاء إنهاء خدمته ضمن برنامج تحديث واسع يعتمد على تقليص بعض التشكيلات التاريخية، مقابل الاستثمار في الأنظمة غير المأهولة والذاتية التشغيل، والحرب الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار ومنظومة القيادة والسيطرة للجيل المقبل.وكانت الوحدة قد شاركت خلال السنة المالية 2026 في اختبار تقنيات جديدة، بينها مسيّرة "بلاك هورنت" متناهية الصغر، إلى جانب تجارب "Ivy Sting" و"PC-C6"، الهادفة إلى تحسين تبادل البيانات واتخاذ القرار خلال العمليات واسعة النطاق.وقال قائد السرب المقدم شون سكوت إن المراسم تكرّم "160 عاماً من الخدمة والتضحية والتميز"، مؤكداً أن الوحدة ساهمت في رسم تاريخ الجيش الأميركي، قبل أن تشارك في اختبار التقنيات التي ستحدد شكل عملياته المستقبلية. (العين الاخبارية)