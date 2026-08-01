تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"عبور الـ60 ألفاً".. سبتة تواجه أزمة إنسانية وعشرات القتلى

Lebanon 24
01-08-2026 | 01:41
A-
A+
عبور الـ60 ألفاً.. سبتة تواجه أزمة إنسانية وعشرات القتلى
عبور الـ60 ألفاً.. سبتة تواجه أزمة إنسانية وعشرات القتلى photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحولت مدينة سبتة إلى نقطة تجمع لعشرات الآلاف من المهاجرين، بعدما عبر نحو 60 ألف شخص الحدود من المغرب بين صباحي الخميس والجمعة، في موجة غير مسبوقة دفعت السلطات الإسبانية إلى مطالبتهم بالعودة أو مواجهة الترحيل.
Advertisement

وعاد نحو 45 ألفاً إلى الأراضي المغربية خلال ساعات، بعد أن أمضى كثيرون ليلتهم في شوارع المدينة وسط انتشار للشرطة والجيش الإسبانيين. ويعادل عدد الوافدين نحو 70% من سكان سبتة، فيما أفادت التقارير بمقتل أكثر من 50 شخصاً أثناء محاولة الوصول إليها سباحة حول السياج الحدودي.

كان من بين العابرين عبد الله بوجي، وهو معلم متدرب يبلغ 21 عاماً، توجّه إلى الحدود على دراجته النارية فور سماعه بإمكان دخول سبتة.

وقال لوكالة "أسوشييتد برس": "إسبانيا تمنحك فرصة لبناء مستقبلك، على عكس المغرب. كل ما أريده هو فرصة".

لكن بوجي قرر العودة بعدما فقد أمواله وممتلكاته وكاد يموت خلال العبور، وأدرك أنه قد يواجه الاحتجاز ووضعاً قانونياً غامضاً. وأضاف: "قضيت نحو 14 عاماً في الدراسة، لكن لا شيء ينتظرني في بلدي. جئت إلى هنا بحثاً عن عمل، ولم أجد فرصة أيضاً".

وأثار تدفق آلاف الأشخاص، ومعظمهم من الشباب، قلق سكان سبتة وسلطاتها، خصوصاً مع انتشار أعداد كبيرة منهم في الشوارع وعجز المدينة عن استيعابهم.

واستعاد السكان مشاهد أزمة عام 2021، عندما دخل آلاف المهاجرين إلى سبتة خلال يومين، إلا أن الموجة الحالية جاءت أكبر بكثير.

وساهمت مقاطع الفيديو والمنشورات المتداولة عبر منصات التواصل في دفع مزيد من الأشخاص نحو الشمال. وشهدت محطات القطارات في الرباط والدار البيضاء ازدحاماً براغبين في الوصول إلى الحدود، بينما منعت الشرطة بعضهم من ركوب القطارات والحافلات.

وقالت الباحثة في جامعة أكسفورد ميريام تشيرتي إن منشورات سبقت موجة العبور تضمنت إرشادات بشأن طرق الوصول إلى سبتة وما يجب قوله لزيادة فرص البقاء.

وأضافت أن بعض المهاجرين كرروا المحاولة مرات عديدة، مدفوعين باليأس والرغبة في إعالة عائلاتهم، بعدما فشلوا في إيجاد فرص لبناء حياة مستقرة داخل المغرب.

ولم يكن جميع العابرين يبحثون عن الهجرة. فقد دخل بعضهم سبتة بحثاً عن أقارب مفقودين. ومن بينهم إكرا خاي، البالغة 33 عاماً، التي كانت تبحث عن شقيق صديقتها، قائلة: "لا أعرف إن كان حياً أم ميتاً. أحمل بطاقة إقامته، لكنني لا أعرف مكانه".

وبين الراغبين في الوصول إلى أوروبا والباحثين عن مفقوديهم، واجهت سبتة أزمة إنسانية وأمنية واسعة، فيما عاد معظم الوافدين إلى المغرب أو طُلب منهم المغادرة.
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مسؤول إسباني: ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن عبور المهاجرين إلى سبتة إلى 34
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الإسباني: ارتفاع عدد قتلى أزمة طالبي اللجوء في سبتة إلى ٦٧ ومنظمات التهريب تتحمل المسؤولية
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمة سبتة...هكذا علّقت البرتغال
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تحذر من السفر إلى سبتة ومليلية مع تصاعد أزمة المهاجرين
lebanon 24
Lebanon24
03/08/2026 22:58:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسبانية

عبد الله

إسبانيا

المغربي

أوروبا

المغرب

القطار

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:52 | 2026-08-03
Lebanon24
15:44 | 2026-08-03
Lebanon24
15:27 | 2026-08-03
Lebanon24
14:57 | 2026-08-03
Lebanon24
13:23 | 2026-08-03
Lebanon24
13:00 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24