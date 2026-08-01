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عربي-دولي

"صراع الـ20 مليار دولار".. يويفا يلوّح بمقاطعة بطولات فيفا

Lebanon 24
01-08-2026 | 14:43
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صراع الـ20 مليار دولار.. يويفا يلوّح بمقاطعة بطولات فيفا
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يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى مقاطعة بعض بطولات الاتحاد الدولي "فيفا"، اعتراضاً على خطط إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة مسابقاته، وفقاً لوكالة بلومبرغ.

وتتمحور الأزمة حول مساعي فيفا لإنشاء شركة تُقدّر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، تتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولات كبرى، أبرزها كأس العالم، بهدف زيادة الإيرادات وتوسيع أنشطته التجارية.

لكن يويفا يعارض المشروع، معتبراً أن البطولات والأندية ليست أصولاً قابلة للبيع أو الخصخصة، ومحذراً من أن دخول المستثمرين قد يمنح فيفا نفوذاً مالياً وإدارياً أكبر على حساب الاتحادات القارية.

وتخشى الأندية الأوروبية أيضاً من أن يؤدي توسع بطولات فيفا إلى مزيد من ازدحام روزنامة المباريات، وما يرافق ذلك من إرهاق اللاعبين وارتفاع معدلات الإصابات.

ويعكس الخلاف صراعاً أوسع على إدارة صناعة كرة القدم وعائداتها الضخمة، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى انقسام غير مسبوق بين أكبر مؤسستين تديران اللعبة عالمياً.

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