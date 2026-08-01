"صراع الـ20 مليار دولار".. يويفا يلوّح بمقاطعة بطولات فيفا

يدرس "يويفا" اتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى مقاطعة بعض بطولات "فيفا"، اعتراضاً على خطط إشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة مسابقاته، وفقاً لوكالة .

وتتمحور الأزمة حول مساعي فيفا لإنشاء شركة تُقدّر قيمتها بنحو 20 مليار دولار، تتولى إدارة الحقوق التجارية لبطولات كبرى، أبرزها ، بهدف زيادة الإيرادات وتوسيع أنشطته التجارية.

لكن يويفا يعارض المشروع، معتبراً أن البطولات والأندية ليست أصولاً قابلة للبيع أو الخصخصة، ومحذراً من أن دخول المستثمرين قد يمنح فيفا نفوذاً مالياً وإدارياً أكبر على حساب الاتحادات القارية.

وتخشى الأندية الأوروبية أيضاً من أن يؤدي توسع بطولات فيفا إلى مزيد من ازدحام روزنامة المباريات، وما يرافق ذلك من إرهاق اللاعبين وارتفاع معدلات الإصابات.

ويعكس الخلاف صراعاً أوسع على إدارة صناعة وعائداتها الضخمة، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى انقسام غير مسبوق بين أكبر مؤسستين تديران اللعبة عالمياً.