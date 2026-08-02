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المرأة

امرأة تكشف مفاجآت العيش الدائم في البحر

Lebanon 24
02-08-2026 | 16:00
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امرأة تكشف مفاجآت العيش الدائم في البحر
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قررت امرأة أميركية تُدعى إيما، في الثلاثينيات من عمرها، ترك وظيفتها المربحة في مجال مبيعات التكنولوجيا، والانتقال للعيش بشكل دائم على متن السفن السياحية، بحثًا عن أسلوب حياة مليء بالسفر والمغامرات.

وجاء قرار إيما بعد سنوات من ابتعادها عن شريكها، الذي يعمل لاعب بوكر محترفًا على متن السفن السياحية، حيث كان يقضي أسابيع وأشهرًا في الرحلات، ما دفعها إلى التخلي عن حياتها المهنية والانضمام إليه في هذا النمط المختلف من العيش.

وقالت إيما، التي توثق تجربتها عبر الإنترنت باسم "A Broad That Travels"، إن امتلاك وظيفة ذات دخل مرتفع لم يكن كافيًا بالنسبة لها إذا لم تتمكن من الاستمتاع بوقتها مع الأشخاص الذين تحبهم.

وأوضحت أن الجانب المالي لهذا الأسلوب ساعدها على اتخاذ القرار، إذ يحصل شريكها على عروض رحلات مجانية من خلال عمله في كازينوهات السفن، بينما تقتصر التكاليف على رسوم الموانئ والضرائب، وهي أقل بكثير من تكلفة الرحلات المعتادة.

لكن بعد مرور شهرين على بدء التجربة، اكتشفت إيما أن الحياة على متن السفن ليست عطلة دائمة كما يتخيل البعض. فرغم الاستمتاع بالسفر والطعام والترفيه، واجهت تحديات أبرزها الضوضاء المستمرة، وقلة المساحات الهادئة للعمل والدراسة، خاصة أنها لا تزال تعمل بدوام جزئي في تحليل البيانات وتتابع دراسة الماجستير في إدارة الأعمال.

وقالت إن أصعب ما في التجربة هو التعامل مع أجواء الاحتفال المستمرة، بينما عليها الالتزام بالعمل والدراسة والاهتمام بصحتها، مشيرة إلى أن نمط الحياة هذا قد يكون مرهقًا رغم متعته.

كما واجهت إيما تحدي الشعور بالوحدة، إذ إن معظم الأشخاص الذين تتعرف إليهم على متن السفينة يغادرون بعد انتهاء الرحلة الأسبوعية، ما يجعل بناء علاقات طويلة الأمد أمرًا صعبًا.

ومع ذلك، أكدت أنها بدأت تدريجيًا في التأقلم مع الحياة الجديدة، من خلال تكوين علاقات مع طاقم السفن وبعض المسافرين الدائمين، مشيرة إلى أنها بدأت تلاحظ وجود مجتمع صغير من الأشخاص الذين يختارون هذا النوع من السفر المستمر.

وترى إيما أن العيش الدائم على متن سفينة سياحية قد يبدو حلمًا للكثيرين، لكنه يتطلب استعدادًا للتعامل مع تحديات حقيقية، مؤكدة أن السفر المستمر لا يعني بالضرورة حياة خالية من الضغوط.

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