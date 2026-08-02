أسعار الكبريت تقفز 134% بسبب اضطرابات مضيق هرمز

شهدت أسعار الكبريت ارتفاعًا حادًا بنسبة 134% منذ اندلاع الحرب الأميركية في شباط، في تطور قد ينعكس على أسعار المواد الغذائية عالميًا، نظرًا للدور الأساسي الذي يلعبه الكبريت في صناعة الأسمدة، وفقًا لتقرير صادر عن "Bull Theory".

ويُعد أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الكبريت عالميًا، إذ تمر عبره نحو نصف الشحنات المنقولة بحرًا. وخلال ثلاثة أشهر ونصف من الحرب، لم تتمكن سوى 80 ألف طن من الكبريت من عبور المضيق، مقارنة بنحو 640 ألف طن عقب التوصل إلى اتفاق تهدئة، بحسب بيانات نقلتها وكالة " ".

وأدى انخفاض الإمدادات إلى زيادة المنافسة على الكميات المتاحة في الأسواق، خصوصًا مع استحواذ قطاع الأسمدة على نحو ثلثي الطلب العالمي على الكبريت.

ولم تقتصر تأثيرات ارتفاع الأسعار على قطاع الأسمدة، بل امتدت إلى أسواق ، خاصة النحاس والنيكل، حيث يُستخدم الكبريت في عمليات استخراج بعض المعادن. وقدرت مؤسسة "ماكواري" أن ارتفاع أسعار الكبريت أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج طن في بنحو 4 آلاف دولار.

ورغم تحسن حركة الشحن بعد اتفاق التهدئة، لا تزال أسواق الكبريت تواجه مخاطر استمرار التقلبات، في ظل احتمال تجدد التوترات واضطرابات حركة الملاحة في المنطقة.