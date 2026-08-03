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عربي-دولي

في ذكرى الغزو.. رسالة عراقية إلى الكويت

Lebanon 24
03-08-2026 | 00:43
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في ذكرى الغزو.. رسالة عراقية إلى الكويت
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أكد القائم بالأعمال العراقي لدى الكويت علي الطائي أن بلاده طوت صفحة الماضي وأن بغداد ملتزمة بعدم السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها للإضرار بأمن الكويت أو أي من دول الخليج.
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وجاءت تصريحات القائم بالأعمال العراقي كرسائل مباشرة إلى الكويت بمناسبة الذكرى الـ36 للغزو العراقي للكويت.
 
وقال الطائي في لقاء مع صحيفة "القبس" الكويتية، أن العراق الجديد طوى صفحة الماضي ويتمسك بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول. وشدد على أن أمن الكويت واستقرارها يمثلان أهمية كبيرة للعراق.

وأضاف: "نؤكد للشعب الكويتي الشقيق أن العراق متمسك بمبادئ حسن الجوار، وأن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. لقد تجاوز البلدان مرحلة مؤلمة، وانطلقا نحو بناء مستقبل يسوده التعاون والثقة".

وعما إذا كان العراق تجاوز فعلا إرث الغزو، أكد أن بلاده قطعت خطوات مهمة في تجاوز آثار الماضي من خلال بناء جسور التعاون السياسي والاقتصادي والشعبي، مع التأكيد أن ترسيخ الثقة مسار مستمر يحتاج إلى مزيد من التواصل والتعاون.

وردا على سؤال "القبس" عما إذا كان العراق يعتبر أمن الكويت جزءا لا يتجزأ من أمنه القومي، قال الطائي: "يؤكد العراق أن أمن المنطقة مترابط، وأن أمن الكويت واستقرارها يمثلان أهمية كبيرة، والعلاقات تقوم على قاعدة الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة الدول ورفض أي تهديد يطول سيادة البلدين".

وأشار الطائي إلى أن من بين الملفات التي يعمل عليها الجانبان استكمال ترسيم الحدود البحرية بما يضمن مصالح البلدين، إلى جانب إنهاء ملف المفقودين الكويتيين الذي تتعامل معه الحكومة العراقية بوصفه ملفا إنسانيا بحتا. (روسيا اليوم) 
 
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