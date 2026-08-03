برعاية الوزير مكي.. اختتام برنامج SYMZ لرواد الاعمال في LAU

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احتفلت كلية عدنان القصار لادارة الاعمال الأميركية (LAU)، بالتعاون مع شركة SYMZ CAPITAL لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في ، وبرعاية لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي بتخريج الدفعة الاولى من رواد الاعمال الذين حولوا افكاراً ابداعية الى مشاريع استثمارية ذات جدوى، وذلك ضمن برنامج SYMZ CAPITAL Venture Lab Ignition Program .وقالت الجامعة في بيان:"يعكس البرنامج التزاماً مشتركاً بين كلية ادارة الأعمال و SYMZ CAPITAL لربط التعلم الأكاديمي بالخبرة الصناعية والتوجيه وإنشاء المشاريع".وامتدت اعمال البرنامج على مدى ستة أسابيع بمشاركة جامعات لبنانية عدة، وكان ختامه مسابقة "مختبر المشاريع (Venture Lab) " التي أُقيمت على مدى يومين في مسرح غولبنكيان بحرم الجامعة في . حيث عمل المشاركون جنبًا إلى جنب مع رواد أعمال ومستثمرين ورجال أعمال وخبراء في مختلف القطاعات لاختبار أعمالهم المقترحة، وتحسينها، وتحويل أفكارهم الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار، قادرة على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. وخلال الحفل الختامي جرى عرض 17 مشروعًا برعاية الوزيرفادي مكي وحضوره، حيث قدّم المشاركون مشاريعهم أمام لجنة تحكيم متعددة التخصص ضمت ممثلين عن قطاعات استثمارية وتجارية وتكنولوجية واكاديمية، هم: ميشال بيوض، مؤسس شركة SYMZ CAPITAL حسام شهاب الدين المدير التنفيذي العالمي للشركة، رالف خيرالله الرئيس التنفيذي السابق للنمو في منطقة بيروت الرقمية ،فكتور حاموش الشريك الإداري في بنك أكسلي ، الدكتورة غريس داغر رئيسة قسم الدراسات الإدارية في كلية عدنان القصار ، مدير برنامج SYMZ CAPITAL Venture Ignition Program التابع للكلية الدكتور ميشال ، عمر الهاشم المحلل الاستثماري والمسؤول عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في شركة (MEVP).وطرحت عميدة كلية عدنان القصار الدكتورة ديما في كلمة لها خلال الحفل الختامي، سؤالاً يلخص فكرة البرنامج: "كم من الأفكار لا تُغير العالم؟ لا لإفتقارها إلى الإمكانات، بل لأنها لا تُغادر أذهان أصحابها أو دفاترهم الى التطبيق العملاني". لا سيما ان البرنامج يشجع المشاركين على تجاوز الأفكار المجردة وتقبل التحديات، وتنمية الثقة بالنفس ليصبحوا مُبدعين وقادة".بدوره قال الدكتور مجدلاني:" أن ما يميز هذا البرنامج هو إشراكه للسوق في عملية التعلم. اذ لا يكتفي المشاركون بتطوير الأفكار في قاعات الدراسة، بل يتلقون تقييماً مستمراً من المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يُساعدهم على صقل مشاريعهم بناءً على احتياجات العالم الحقيقي وتحويل افكارهم الى واقع ملموس".وحض الوزير مكي في كلمته الرئيسية المشاركين على خوض غمار ريادة الأعمال بفهم أعمق للتحديات التي يسعون لحلها. وقال: "لا يبدأ رواد الأعمال الأكثر نجاحًا بالتكنولوجيا، بل يبدأون بمشكلة، وحاجة غير مستجابة، وفهم حقيقي للأشخاص الذين يصممون منتجاتهم أو خدماتهم من أجلهم. فالابتكار يبدأ بالتعاطف قبل أن يبدأ بالهندسة".وشدد ميشال بيوض، على اهمية أن المشاريع الناجحة تُدار في نهاية المطاف من قِبل الأشخاص الذين يحركونها. وقال: "الفكرة العظيمة وحدها لا تكفي أبدًا، فما يصنع الفرق حقًا هو الشخص الذي يقف وراءها. يستطيع المؤسسون المتميزون صقل أفكارهم وتطويرها، ولكن حتى أفضل الأفكار لا يمكنها النجاح دون الشخص المناسب لتحويلها إلى واقع". واعتبر بيوض أن" برنامج SYMZ CAPITAL مصمم لمساعدة الأفكار الواعدة على أن تصبح أعمالاً مستدامة من خلال التوجيه والاستثمار المستمرين".واختارت لجنة التحكيم في ختام البرنامج وبعد عروض الطلاب، ثلاثة مشاريع حملت ابتكارًا، وإمكانات سوق واعدة، وجدوى تجارية، وروحاً ريادية تؤهلها لتحويل الأفكار إلى شركات قابلة للتوسع. وفازت بالجائزة الاولى يارا كحالة طالبة ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، وباعتبار مشروعها الأفضل تصنيفًا في المسابقة، فقد حصل على منحة تأسيسية لدعم تطويره المستمر وتهيئته للسوق. وفاز بجائزة المركز الثاني فريق Z Connect، الممثَل بسيلينا سرحان وكارل شابوح، خريجا قسم المالية من الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، وعلي طالب السنة النهائية في إدارة تقنية المعلومات في كلية عدنان القصار لادارة الاعمال في (LAU). أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب فريق "صوت"، الممثَّل بموريس عبدو طالب السنة النهائية في قسم المالية والإدارة في (LAU)، وأنطوني معربس طالب الحقوق في جامعة السوربون