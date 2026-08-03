تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ضباط لـ"بشار الأسد" في لبنان.. تقرير إسرائيليّ يكشف

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-08-2026 | 14:55
A-
A+
ضباط لـبشار الأسد في لبنان.. تقرير إسرائيليّ يكشف
ضباط لـبشار الأسد في لبنان.. تقرير إسرائيليّ يكشف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف موقع "نتسيف" الإسرائيلي، في تقرير جديد، أن أجهزة استخبارات تمكنت من تحديد مكان اختباء ضباط سوريين كبار من حقبة الرئيس السابق بشار الأسد، قال إنهم لجأوا إلى شمال لبنان تحت حماية "حزب الله".
Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" زعمَ أنَّ الجيش السوري دفع قوة كوماندوس إلى منطقة الحدود، استعداداً لتنفيذ عملية خاصة لاعتقالهم ونقلهم إلى سوريا لمحاكمتهم، في حال صدور أوامر بذلك من القيادة.

وطرح التقرير تساؤلاً حول ما إذا كانت عملية كوماندوس سورية داخل الأراضي اللبنانية قد تشعل حرباً واسعة بين الجيش السوري و"حزب الله" في شمال لبنان، قبل أن يعتبر أن هذا السيناريو يبقى غير مرجح، رغم أنه يعكس مستوى التوتر القائم بين دمشق والحزب.

وأوضح التقرير أن أي عملية من هذا النوع، إذا نُفذت، ستكون على الأرجح محدودة ومركزة، ولن تتطور إلى مواجهة عسكرية شاملة.

وبحسب التقرير، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع مراراً، بما في ذلك خلال مقابلة رسمية مع قناة "الجزيرة"، رفضه تنفيذ أي تدخل عسكري أو اجتياح للأراضي اللبنانية، رغم الضغوط الأميركية.

وذكر التقرير أنَّ الشرع يركز على إعادة بناء الداخل السوري وتعزيز أمن الحدود، ويدرك أن أي عملية عسكرية واسعة داخل لبنان قد تتحول إلى "فخ" سياسي وعسكري بالنسبة إليه.

أيضاً، أشار التقرير إلى أن الجيش السوري لا يزال في مرحلة إعادة التنظيم، ويواجه تحديات لوجستية وبنيوية، ما يجعله غير مؤهل لخوض حرب واسعة خارج الحدود ضد تنظيم يمتلك خبرة قتالية مثل "حزب الله". لذلك، رجّح أن تقتصر أي تحركات محتملة على عمليات كوماندوس خاطفة وسرية، من دون محاولة السيطرة على أراضٍ لبنانية.

في الوقت نفسه، رأى التقرير أن "حزب الله"، الذي يواجه ضغوطاً عسكرية وسياسية داخل لبنان، ليس معنيّاً بفتح جبهة جديدة مع الجيش السوري، معتبراً أنه قد يستخدم ضباط النظام السوري السابق كورقة ضغط أو كأداة ذات قيمة استراتيجية، لكنه لن يخاطر بمصالحه الأساسية في لبنان من أجلهم.

كذلك، يقول التقرير إنّ أي توغل سوري معلن داخل الأراضي اللبنانية سيدفع الجيش اللبناني إلى التحرك دفاعاً عن السيادة اللبنانية، كما سيؤدي إلى موجة إدانات دولية ضد دمشق، وهو أمر يسعى الرئيس السوري إلى تجنبه في ظل مساعيه للحصول على شرعية دولية ودعم لإعادة إعمار البلاد.

وخلص التقرير إلى أن احتمال وقوع حادث أمني محدود على الحدود، أو تنفيذ عملية كوماندوس سرية، أو اندلاع اشتباكات موضعية بين قوة سورية خاصة و"حزب الله" في منطقة الهرمل، يُعدُّ متوسطاً إلى مرتفع، مشيراً إلى أن حوادث مشابهة وقعت في السابق.

في المقابل، اعتبر التقرير أن احتمال تحول مثل هذا الحادث إلى حرب شاملة ورسمية بين الجيش السوري و"حزب الله" يبقى منخفضاً جداً، وفق تقديره.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير إسرائيلي عن بشار الأسد.. معلومات جديدة تُكشف عن "الرئيس الهارب"
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 00:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يكشف: ترامب لا يستطيع التهرب من الحرب الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 00:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Financial Times" يكشف: هذا ما ينتظر إيران بعد خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 00:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير مثير عن والد زوجة بشار الأسد.. أصبح "منبوذاً" ويعيش وحيداً
lebanon 24
Lebanon24
04/08/2026 00:48:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الجيش اللبناني

الجيش السوري

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:30 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2026-08-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-08-03
Lebanon24
16:56 | 2026-08-03
Lebanon24
16:37 | 2026-08-03
Lebanon24
16:08 | 2026-08-03
Lebanon24
16:08 | 2026-08-03
Lebanon24
15:44 | 2026-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24