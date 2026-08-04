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فنون ومشاهير

وفاة شقيق محمد هنيدي تُربك إطلاق "الجواهرجي"

Lebanon 24
04-08-2026 | 02:00
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وفاة شقيق محمد هنيدي تُربك إطلاق الجواهرجي
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أعلن الفنان المصري محمد هنيدي وفاة شقيقه الأكبر هشام هنيدي، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

ونعى هنيدي شقيقه عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة أخي الأكبر هشام، نسألكم له الدعاء بالرحمة."

وتزامنت الوفاة مع موعد إقامة العرض الخاص لفيلم "الجواهرجي"، الذي كان مقرراً مساء الإثنين في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، ما دفع الشركة المنتجة إلى إلغاء الفعالية وتقديم اعتذار للحضور، بعدما كان عدد من الفنانين والإعلاميين قد وصلوا إلى مكان الحدث.

ومن المقرر أن يُطرح الفيلم في دور السينما، الثلاثاء، على أن يبدأ عرضه في عدد من الدول العربية خلال الأيام المقبلة.

ويشارك في بطولة "الجواهرجي" إلى جانب محمد هنيدي ومنى زكي كل من لبلبة، وأحمد صلاح السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

ويُعد الفيلم من أبرز أعمال موسم صيف 2026، كما يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد 26 عاماً على فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي شكّل محطة بارزة في مسيرتهما الفنية.

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