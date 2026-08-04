وفاة شقيق محمد هنيدي تُربك إطلاق "الجواهرجي"

أعلن الفنان هنيدي وفاة شقيقه الأكبر هشام هنيدي، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

ونعى هنيدي شقيقه عبر حسابه الرسمي على موقع " "، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في وفاة أخي الأكبر هشام، نسألكم له الدعاء بالرحمة."

وتزامنت الوفاة مع موعد إقامة الخاص لفيلم "الجواهرجي"، الذي كان مقرراً مساء الإثنين في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، ما دفع الشركة المنتجة إلى إلغاء الفعالية وتقديم اعتذار للحضور، بعدما كان عدد من الفنانين والإعلاميين قد وصلوا إلى مكان الحدث.

ومن المقرر أن يُطرح الفيلم في دور السينما، الثلاثاء، على أن يبدأ عرضه في عدد من خلال الأيام المقبلة.

ويشارك في بطولة "الجواهرجي" إلى جانب محمد هنيدي ومنى زكي كل من لبلبة، وأحمد صلاح السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

ويُعد الفيلم من أبرز أعمال موسم صيف 2026، كما يشهد عودة التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد 26 عاماً على فيلم "صعيدي "، الذي شكّل محطة بارزة في مسيرتهما الفنية.