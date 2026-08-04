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لبنان

الحذر يُظلّل جولة مفاوضات روما ولبنان يطالب بالانسحاب.. واشنطن: للاتفاق على آلية قبل "المرحلة التالية"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
04-08-2026 | 01:00
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الحذر يُظلّل جولة مفاوضات روما ولبنان يطالب بالانسحاب.. واشنطن: للاتفاق على آلية قبل المرحلة التالية
الحذر يُظلّل جولة مفاوضات روما ولبنان يطالب بالانسحاب.. واشنطن: للاتفاق على آلية قبل المرحلة التالية photos 0
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تسود الضبابية مسار جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية السابعة المقررة، اليوم  في روما، والتي تمتد على مدى ثلاثة أيام، من 4 آب حتى 6 آب، للبحث في المرحلة التالية من المراحل التجريبية. وفي حين يتوقع أن يكون مطلب الوفد اللبناني حازماً لجهة الإصرار على وقف أعمال التفجير وتوسيع المناطق التجريبية، لتشمل مدينة بنت جبيل، في ظل تسريبات إسرائيلية عن أن جيش الاحتلال لن ينسحب من أي مناطق لبنانية أخرى، ضم  لبنان إلى وفده المفاوض شخصيات إضافية اختصاصية، بعدما تقرر إدراج ملفات سياسيّة وعسكريّة واقتصاديّة على جدول المحادثات. 
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وبحسب المعلومات، فإنّ لبنان ذاهب إلى هذه الجولة حاملاً مجموعة الثوابت التي من شأنها أن تسرّع بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، أولها، تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة برغم توقيع صيغة الإطار. إضافة إلى وقف الاعتداءات التي تطاول الجيش اللبناني، على ما حصل في زوطر والمنصوري، وغيرهما من المناطق. والثاني، توسيع المرحلة الثانية من المناطق التجريبية بما يستوجب انسحابات إسرائيلية جديدة بدءاً من زوطر الشرقية، إضافة إلى قرى وبلدات أخرى محتلة في منطقة جنوب الليطاني. الثالث، الوقف الفوري للتدمير الممنهج وتجريف وإحراق منازل البلدات والقرى الجنوبية المحتلة. 

ووفق المعلومات فان رئيس الجمهورية يجري  اتصالات دولية مكثفة ،سواء عبر آلية المراقبة أو مع الدول الصديقة والشقيقة حول العالم، لحشد الدعم الدولي من أجل وقف هذه الاعتداءات، ولاسيما التفجيرات التي تنفّذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما اكّدت المصادر عينها، أنّ حصول اتفاق في جولة روما الحالية على تحقيق انسحابات إسرائيلية جديدة من مناطق جنوب الليطاني احتمال ضعيف جداً، قال مصدر رسمي مسؤول  «إنّ الحديث عن تفاؤل حول تحقيق اختراقات إيجابية، لا يبدو واقعياً في هذه المرحلة، والمسؤولية تقع على إسرائيل، التي لم تبد حتى الآن، احتراماً لصيغة الإطار منذ توقيعها او التزاماً حقيقياً بمندرجاتها، بل تتعمّد الإساءة لهذه الصيغة، واستهدافها بصورة مباشرة عبر الاعتداءات اليومية وعمليات النسف والتجريف لقرى الجنوب». وقال: «الأمر متروك للجانب الأميركي، الذي يتولّى التواصل المباشر مع الإسرائيليين، لناحية تسهيل تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه».

وكان السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى قد اصدر بياناً، قال فيه: "يسعدني أن المحادثات في روما لا تزال مستمرة، وآمل أن تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية. ولا يزال هناك قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض".

 أضاف"هناك فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية؛ إذ إن التسرع في المضي قدمًا قد يعرّض المدنيين، الذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم، للخطر. نحن نؤمن أن تخصيص الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل بالشكل الصحيح منذ البداية هو الخيار الأمثل، إذ سيسهم ذلك في تمكين المناطق التجريبية اللاحقة من الانطلاق بكفاءة أكبر. وفوق كل اعتبار، ينبغي أن يتفق الطرفان على آلية واضحة وعملية قبل الشروع في المرحلة التالية".
المصدر: خاص
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