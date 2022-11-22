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نادي مانشستر يونايتد يعلن على "تويتر" فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي بـ"أثر فوري" (الشرق)

Lebanon 24
22-11-2022 | 12:35
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