22
o
بيروت
24
o
طرابلس
4
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
4
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
صندوق النقد الدولي: تصاعد التوترات الجيوسياسية يحد من التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والوصول إلى التكنولوجيا
Lebanon 24
23-11-2022
|
04:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مديرة صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي المنقسم يهدد بانكماش نسبته 1.5% سنويا (العربية)
Lebanon 24
مديرة صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي المنقسم يهدد بانكماش نسبته 1.5% سنويا (العربية)
23/11/2022 14:52:06
23/11/2022 14:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: التنافس بين الولايات المتحدة والصين يهدد بتقسيم الاقتصاد العالمي (الشرق)
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: التنافس بين الولايات المتحدة والصين يهدد بتقسيم الاقتصاد العالمي (الشرق)
23/11/2022 14:52:06
23/11/2022 14:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي.. خبير مالي يحذر من هذا الأمر
Lebanon 24
مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي.. خبير مالي يحذر من هذا الأمر
23/11/2022 14:52:06
23/11/2022 14:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يقدم مساعدة قدرها 4,5 مليارات دولار لبنغلادش
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يقدم مساعدة قدرها 4,5 مليارات دولار لبنغلادش
23/11/2022 14:52:06
23/11/2022 14:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خطوة ستُخفّض سعر الدولار فجأة.. سلامة كشفها!
Lebanon 24
خطوة ستُخفّض سعر الدولار فجأة.. سلامة كشفها!
01:30 | 2022-11-23
23/11/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاتورة جديدة بقيمة 350 ألف ليرة.. ما سببها؟
Lebanon 24
فاتورة جديدة بقيمة 350 ألف ليرة.. ما سببها؟
11:51 | 2022-11-22
22/11/2022 11:51:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حصل مع لبنان سيجري معها.. 11 دولة مُهدّدة بهذا الأمر
Lebanon 24
ما حصل مع لبنان سيجري معها.. 11 دولة مُهدّدة بهذا الأمر
12:00 | 2022-11-22
22/11/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابة لاعب سعودي في لقاء الأرجنتين.. ماذا طلب الأمير محمد بن سلمان؟
Lebanon 24
بعد إصابة لاعب سعودي في لقاء الأرجنتين.. ماذا طلب الأمير محمد بن سلمان؟
12:55 | 2022-11-22
22/11/2022 12:55:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا احتفل ولي العهد السعودي بفوز منتخب بلاده على الأرجنتين (صور)
Lebanon 24
هكذا احتفل ولي العهد السعودي بفوز منتخب بلاده على الأرجنتين (صور)
09:37 | 2022-11-22
22/11/2022 09:37:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:50 | 2022-11-23
شركة "فيتول" فازت في مناقصتي فيول a وb لزوم تأمين الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان (الجديد)
07:32 | 2022-11-23
عمدة كييف يتحدث عن استهداف البنية التحتية في المدينة دون إعطاء تفاصيل عن طبيعة المنشآت المستهدفة (سكاي نيوز)
07:20 | 2022-11-23
دوي صفارات الانذار وانفجارات في كييف
07:15 | 2022-11-23
البرلمان الأوروبي يُصادق غدا الخميس على وضع سقف لسعر الغاز (العربية)
07:15 | 2022-11-23
جمعية المودعين: إنتهاء المفاوضات مع المودع رضا رضا الذي اقتحم بنك "عودة" فرع صور على ان يستلم غداً بحضور القوى الامنية مبلغ 6000 دولار من وديعته لعلاج والدته
07:08 | 2022-11-23
وزير الخارجية الإيرانية: مستعدون لمواصلة التفاوض غير المباشر مع واشنطن عبر أوروبا ولم نتجاوز خطوطنا الحمر
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
23/11/2022 14:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
23/11/2022 14:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
23/11/2022 14:52:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact