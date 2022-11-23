Advertisement

أخبار عاجلة

صندوق النقد الدولي: تصاعد التوترات الجيوسياسية يحد من التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والوصول إلى التكنولوجيا

Lebanon 24
23-11-2022 | 04:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مديرة صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي المنقسم يهدد بانكماش نسبته 1.5% سنويا (العربية)
lebanon 24
23/11/2022 14:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: التنافس بين الولايات المتحدة والصين يهدد بتقسيم الاقتصاد العالمي (الشرق)
lebanon 24
23/11/2022 14:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي.. خبير مالي يحذر من هذا الأمر
lebanon 24
23/11/2022 14:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي يقدم مساعدة قدرها 4,5 مليارات دولار لبنغلادش
lebanon 24
23/11/2022 14:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:50 | 2022-11-23
07:32 | 2022-11-23
07:20 | 2022-11-23
07:15 | 2022-11-23
07:15 | 2022-11-23
07:08 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website