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المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"الحدث": وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود على طول الأراضي المتاخمة لإيران وتركيا

Lebanon 24
23-11-2022 | 15:45
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