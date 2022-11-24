Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس ميقاتي في مؤتمر اتحاد المصارف العربية: الواقع الاقتصادي اللبناني المرير وفداحة الازمة المالية تقف شاهداً على ضرورة وأهمية وضع استراتيجية ومشروع متكامل لتبني اصلاحات بنيوية

Lebanon 24
24-11-2022 | 02:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: عمق الازمة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني وتشعبّها يستوجبان قرارات شجاعة وقوانين إصلاحية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليصبح بوضع سليم بعد عقود من السياسات الاقتصادية الخاطئة
lebanon 24
24/11/2022 14:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي بعد لقائه السفير السعودي: نعوّل على حكمة المملكة العربية السعودية وقيادتها ودورها المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي في هذه المرحلة الدقيقة
lebanon 24
24/11/2022 14:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزيرة الخارجية الفرنسية وابلغها ان موافقة لبنان على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية تشكل مدخلاً لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية وللنهوض الاقتصادي وإعادة الاعمار
lebanon 24
24/11/2022 14:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي بحث مع زواره في القرار 1701 وأوضاع الجامعة اللبنانية والأوضاع المالية
lebanon 24
24/11/2022 14:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:57 | 2022-11-24
06:18 | 2022-11-24
06:11 | 2022-11-24
06:07 | 2022-11-24
05:53 | 2022-11-24
05:52 | 2022-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website