علي عمار: تمنع البعض عن الاستسلام لمنطق الوفاق الذي تفرضه الظروف والبلد مأزوم اقتصاديا وسياسيا ومعيشيا ونخشى من استمراره ويندفع الى انفجار اجتماعي كبير

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