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بايدن بعد فشل التوافق الأوروبي على تحديد سقف للغاز الروسي: المقترح ما يزال قائما (العربية)

Lebanon 24
24-11-2022 | 11:39
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