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وزيرة الخارجية الفرنسية: روسيا تستخدم فصل الشتاء سلاحا في حربها على أوكرانيا

Lebanon 24
25-11-2022 | 02:58
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