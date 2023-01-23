المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا بعد لقائها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: انتخاب رئيس للجمهورية سيكون له تأثير أيجابي على كل الأمور في لبنان ونتمنى أن يحصل ذلك في أسرع وقت

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