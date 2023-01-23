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أردوغان: على السويد "ألا تنتظر دعم" تركيا لانضمامها لحلف شمال الأطلسي (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-01-2023 | 11:34
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