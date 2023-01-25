Advertisement

أخبار عاجلة

سائقو الفانات قطعوا طريق عام بعلبك قرب محطة الجبلي من جهة واحدة إحتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع (NBN)

Lebanon 24
25-01-2023 | 02:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قطع طريق دوار أبو علي في طرابلس إحتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار
lebanon 24
25/01/2023 16:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هؤلاء تسببوا بارتفاع الدولار.. وطريقة واحدة تؤدي لانخفاضه
lebanon 24
25/01/2023 16:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون يقطعون طريق اوتوستراد الميناء - بيروت مقابل غاليري فري بالاطارات المشتعلة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار
lebanon 24
25/01/2023 16:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
محتجون قطعوا طريق البرج الشمالي - صور احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
25/01/2023 16:48:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:39 | 2023-01-25
09:36 | 2023-01-25
09:36 | 2023-01-25
09:30 | 2023-01-25
09:22 | 2023-01-25
09:17 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website