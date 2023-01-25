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البيت الأبيض: بريطانيا وفرنسا وإيطاليا سيسلموا دبابات ومركبات مدرعة لأوكرانيا بما يؤثر على مجريات المعركة (الجزيرة)
Lebanon 24
25-01-2023
|
13:45
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