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الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى غسل الكلى الوحيد في غزة لليوم الثاني

Lebanon 24
21-11-2023 | 03:44
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