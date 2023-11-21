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مدير مستشفى العودة للجزيرة: استشهاد 3 أطباء في مستشفى العودة وإصابة عدد من الطاقم الطبي في قصف إسرائيلي

Lebanon 24
21-11-2023 | 08:21
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