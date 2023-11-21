Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: إحراز تقدم بشأن صفقة المختطفين ونأمل بأن تكون هناك أخبار سارة قريبا

Lebanon 24
21-11-2023 | 08:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" نقلا عن مصادر إسرائيلية: هناك تقدم بمحادثات عن صفقة يُطلَق فيها سراح عشرات المحتجزين بغزة
lebanon 24
21/11/2023 17:37:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: يجب أن تكون هناك قوة موثوقة يمكنها إذا لزم الأمر الدخول إلى غزة لمنع تهديدات المسلحين
lebanon 24
21/11/2023 17:37:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة المختطفين وهزيمة حماس (الجزيرة)
lebanon 24
21/11/2023 17:37:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل الإفراج عن جميع المختطفين
lebanon 24
21/11/2023 17:37:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:23 | 2023-11-21
10:22 | 2023-11-21
10:18 | 2023-11-21
10:17 | 2023-11-21
10:11 | 2023-11-21
09:45 | 2023-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24