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وزارة الخارجية المصرية: القصف المستمر للنازحين في جنوب غزة هدفه إجبار سكان القطاع على مغادرته

Lebanon 24
21-11-2023 | 09:18
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