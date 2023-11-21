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الميادين: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منازل المواطنين قرب تل زعرب غربي رفح جنوبي قطاع غزة

Lebanon 24
21-11-2023 | 10:18
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