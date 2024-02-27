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شينخوا: مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة يدعو لاتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر اشتداد صراع غزة على سوريا

Lebanon 24
27-02-2024 | 18:21
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