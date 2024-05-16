ميقاتي: ما يشهده لبنان من أحداث وتصعيد على حدوده الجنوبيّة منذ سبعة أشهر تزامنًا مع ما يُعانيه أهالي قطاع غزة من وجع أليم ليس سوى نتيجة طبيعيّة لتواصل الاعتداءات الإسرائيليّة على بلدنا المؤمن بالسلام والعدالة

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