Advertisement

أخبار عاجلة

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: أكثر من نصف السكان في شمال غزة يعانون تدهورا حادا في الأمن الغذائي خاصة النساء والأطفال (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-05-2024 | 09:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تعيد 11من مواطنيها 5 منهم أطفال في أكبر عملية ترحيل فردية لمواطنين من شمال شرقي سوريا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/05/2024 19:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات تنجح في إيصال 400 طن من المساعدات الغذائية لسكان شمال قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/05/2024 19:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بايدن يعيّن ليز غراندي مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/05/2024 19:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": مسؤولون عسكريون أميركيون يقولون إن القوات الأميركية تخطط للبدء في إنشاء رصيف عائم قبالة ساحل شمال غزة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/05/2024 19:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:31 | 2024-05-16
12:27 | 2024-05-16
12:25 | 2024-05-16
12:15 | 2024-05-16
12:15 | 2024-05-16
11:58 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24