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جنوب أفريقيا تطلب من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بالانسحاب الفوري والكامل من غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-05-2024 | 11:24
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