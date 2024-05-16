Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي خلال معارك محيط غزة

Lebanon 24
16-05-2024 | 15:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عمره 19 عاما.. الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل جندي خلال المعارك في غزة
lebanon 24
17/05/2024 01:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 8 خلال العملية العسكرية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة
lebanon 24
17/05/2024 01:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من الكتيبة 932 خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة
lebanon 24
17/05/2024 01:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: فتح تحقيق في مقتل 5 عناصر إغاثة دوليين برصاص جندي في قطاع غزة
lebanon 24
17/05/2024 01:47:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:01 | 2024-05-16
17:54 | 2024-05-16
17:51 | 2024-05-16
17:49 | 2024-05-16
17:37 | 2024-05-16
17:35 | 2024-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24