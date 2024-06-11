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ممثل السعودية: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها المخالفة للقانون الدولي

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:17
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