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اشتباكات مسلحة مع قوات خاصة إسرائيلية اقتمحت قرية كفردان في جنين (العربي)

Lebanon 24
11-06-2024 | 10:46
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