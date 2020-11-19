الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان يؤكدان في اتصال هاتفي على أولوية عودة النازحين وتوفير المساعدات الإنسانية واستعادة البنية التحتية في قره باغ

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