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الخارجية الروسية: لافروف ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان يؤكدان في اتصال هاتفي على أولوية عودة النازحين وتوفير المساعدات الإنسانية واستعادة البنية التحتية في قره باغ

Lebanon 24
19-11-2020 | 18:29
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