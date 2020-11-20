قائد الجيش للعسكريين: قدمنا وسنقدم التضحيات تلو التضحيات والشهيد تلو الشهيد ولن تزيدنا الشهادة إلا قوة ومنعة وإصرارا على الاستمرارِ بالقيام بالواجبات الوطنية

Lebanon 24