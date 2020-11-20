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قائد الجيش للعسكريين: قدمنا وسنقدم التضحيات تلو التضحيات والشهيد تلو الشهيد ولن تزيدنا الشهادة إلا قوة ومنعة وإصرارا على الاستمرارِ بالقيام بالواجبات الوطنية
Lebanon 24
20-11-2020
|
08:11
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