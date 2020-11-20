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معلومات للـ"LBCI": شركة "الڤاريس اند مارسال" أبلغت وزير المالية توقفها عن العمل بسبب تأكدها من عدم حصولها على المستندات التي تحتاج إليها ولعدم تمكنها من تنفيذ مهامها رغم تمديد العمل معها لمدة 3 أشهر

Lebanon 24
20-11-2020 | 14:13
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