معلومات للـ"LBCI": شركة "الڤاريس اند مارسال" أبلغت وزير المالية توقفها عن العمل بسبب تأكدها من عدم حصولها على المستندات التي تحتاج إليها ولعدم تمكنها من تنفيذ مهامها رغم تمديد العمل معها لمدة 3 أشهر

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