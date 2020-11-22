الراعي: عرقلة التأليف والعودة لنغمة الحصص والحقائب والثلث المعطل هذا الاسلوب الذي عزز الفساد واوصلنا للإفلاس واذا جاءت الحكومة على صورة سابقاتها سينتج عنها الخراب

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