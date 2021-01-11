المجلس الأعلى للدفاع: تفتح المطاحن والأفران 24 ساعة ومؤسسات بيع المواد الغذائية تفتح من الخامسة صباحاً وحتى الخامسة بعد الظهر على أن يتم التوزيع عبر الديليفري فقط

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