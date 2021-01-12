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نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم لصوت لبنان: هذه ليست مقدمة لرفع الدعم عن الطحين بحيث كان من المتوقع ارتفاع سعر ربطة الخبز بعد انتهاء هبات الطحين ومن اليوم بدأ تداول سعر الربطة الجديد
Lebanon 24
12-01-2021
|
08:33
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