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نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم لصوت لبنان: هذه ليست مقدمة لرفع الدعم عن الطحين بحيث كان من المتوقع ارتفاع سعر ربطة الخبز بعد انتهاء هبات الطحين ومن اليوم بدأ تداول سعر الربطة الجديد

Lebanon 24
12-01-2021 | 08:33
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