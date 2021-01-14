كريدية: بالنسبة للتدخل اليومي فان الهيئة بانتظار وضوح الالية المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية لتتمكن الفرق الفنية التابعة للهيئة من القيام بعملها بالسرعة المطلوبة

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