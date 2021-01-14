نقيب اصحاب الافران لـ"صوت لبنان": النقص الحاصل بالخبز هو نتيجة التهافت الذي حصل خلال 3 ايام عملت الافران فوق طاقتها والناس قامت بتخزين الخبز لا يوجد دليفري للافران

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