17
o
بيروت
20
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
نقيب اصحاب الافران لـ"صوت لبنان": النقص الحاصل بالخبز هو نتيجة التهافت الذي حصل خلال 3 ايام عملت الافران فوق طاقتها والناس قامت بتخزين الخبز لا يوجد دليفري للافران
Lebanon 24
14-01-2021
|
08:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
يشهد الاوتوستراد من نهر الكلب حتى كازينو لبنان حركة مرور كثيفة وضغط سير نتيجة الزحمة امام الافران والسوبرماركات
Lebanon 24
يشهد الاوتوستراد من نهر الكلب حتى كازينو لبنان حركة مرور كثيفة وضغط سير نتيجة الزحمة امام الافران والسوبرماركات
14/01/2021 10:26:45
14/01/2021 10:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة لـ "صوت لبنان": لدينا شح بالاستيراد نتيجة التحويلات من الخارج وامل ان لا تصل مختبرات المستشفيات الى عدم استقبال المرضى لإقامة التحاليل
Lebanon 24
نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة لـ "صوت لبنان": لدينا شح بالاستيراد نتيجة التحويلات من الخارج وامل ان لا تصل مختبرات المستشفيات الى عدم استقبال المرضى لإقامة التحاليل
14/01/2021 10:26:45
14/01/2021 10:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ"صوت لبنان": الوضع صعب جدا عدد الاصابات بلغ 17% وهذا مؤشر خطير لا يوجد اي سرير شاغر باقسام كورونا
Lebanon 24
نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ"صوت لبنان": الوضع صعب جدا عدد الاصابات بلغ 17% وهذا مؤشر خطير لا يوجد اي سرير شاغر باقسام كورونا
14/01/2021 10:26:45
14/01/2021 10:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون : 60 مستشفى خصصوا اقسام فيها لكورونا وخلال 2020 لم يسددوا لنا اي فلس عن كل مرضى الكورونا او الذين يدخلون على نفقة وزارة الصحة بما فيهم جرحى انفجار المرفأ
Lebanon 24
نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون : 60 مستشفى خصصوا اقسام فيها لكورونا وخلال 2020 لم يسددوا لنا اي فلس عن كل مرضى الكورونا او الذين يدخلون على نفقة وزارة الصحة بما فيهم جرحى انفجار المرفأ
14/01/2021 10:26:45
14/01/2021 10:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
ماذا تفعل الكويت مع مواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل؟
Lebanon 24
ماذا تفعل الكويت مع مواطني الإمارات والبحرين الذين زاروا إسرائيل؟
11:00 | 2021-01-13
13/01/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد اعتراض تصوير مسلسل كارين رزق الله يتفاعل.. ما علاقة "ثورة 17 تشرين؟" (فيديو)
Lebanon 24
مشهد اعتراض تصوير مسلسل كارين رزق الله يتفاعل.. ما علاقة "ثورة 17 تشرين؟" (فيديو)
12:40 | 2021-01-13
13/01/2021 12:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشرات مفاجئة في الغارات الاخيرة على سوريا
Lebanon 24
مؤشرات مفاجئة في الغارات الاخيرة على سوريا
10:30 | 2021-01-13
13/01/2021 10:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
08:20 | 2021-01-14
14/01/2021 08:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم "الهيبة" يفاجئ الجمهور بخطوبته.. ما علاقة هشام حداد؟ (صورة)
Lebanon 24
نجم "الهيبة" يفاجئ الجمهور بخطوبته.. ما علاقة هشام حداد؟ (صورة)
15:00 | 2021-01-13
13/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:31 | 2021-01-14
مصر تسجل 56 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا
02:25 | 2021-01-14
غراهام: إجراءات العزل والمحاكمة في غضون أسبوع كانت ستلحق ضررا بمؤسساتنا ويمكن أن تؤدي لمزيد من العنف
02:14 | 2021-01-14
منصة سناب شات تعلن نيتها حظر حساب ترامب بشكل دائم بعد مغادرته البيت الأبيض
02:08 | 2021-01-14
وفاة وزير الاعلام المصري الأسبق صفوت الشريف متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا
01:48 | 2021-01-14
النائب الجمهوري توم رايس بعد تصويته لصالح إجراءات العزل: دعمت ترمب لأربع سنوات لكن فشله الذريع لا يغتفر
01:36 | 2021-01-14
مسؤول بالأمم المتحدة سيحض واشنطن على العدول عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
فيديو
بفوزٍ "مُؤجّل" على "إشبيلية".. "أتلتيكو مدريد" يبتعد في صدارة "الليغا"!
Lebanon 24
بفوزٍ "مُؤجّل" على "إشبيلية".. "أتلتيكو مدريد" يبتعد في صدارة "الليغا"!
23:00 | 2021-01-13
14/01/2021 10:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Lenovo" تكشف عن تحفتها التقنية.. 3 أجهزة بواحد! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Lenovo" تكشف عن تحفتها التقنية.. 3 أجهزة بواحد! (فيديو)
15:00 | 2021-01-13
14/01/2021 10:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
Lebanon 24
"روبين هود" بقبضة الشرطة.. يسرق لاقتناء السيارات الفاخرة ومساعدة الفقراء! (فيديو)
21:00 | 2021-01-12
14/01/2021 10:26:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact