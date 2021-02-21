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باسيل: يوقفون بعض الأوادم بحجة حمايتهم من القتل ويتركون الذين ادخلوا البضاعة وحموها واستعملوا قسما كبيرا منها وتركوا القسم الباقي بحالة معرّضة للإنفجار

Lebanon 24
21-02-2021 | 12:05
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