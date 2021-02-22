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ميقاتي: بعد أحداث طرابلس أوقفت القوى الامنية 32 شخصاً وأحيلوا على القضاء الذي اتخذ اليوم الاجراءات في حقهم وعلينا انتظار نتائج عمل القضاء

Lebanon 24
22-02-2021 | 22:29
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