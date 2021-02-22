ميقاتي عن ملف انفجار المرفأ: بغض النظر عن الاخطاء التي حصلت من قبل القاضي صوان وامكانية تصحيحها فهناك انطباع لدى غالبية المواطنين أن التنحية كانت خطأ

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