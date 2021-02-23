الرئيس عون: إنّ الحضارات كافة وليدة الثقافة والثقافة إستراتيجية عمل مثلّثة الأبعاد قائمة على التوعية على التراث الفكري والعلمي والفني والتدريب على تفعيله وتطويره وإغنائه

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